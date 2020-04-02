Selçuk İnan: Fedakarlık yapacağım

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, “Bu süreç, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den flaş duyuru: "Ligler tarih ne olursa olsun bitirilecek" Koronavirüs tehdidi sebebiyle Avrupa’da yarıda kalan liglere UEFA’dan, tavsiye kararı yoluyla ‘bitirin’ talimatı geldi. UEFA-Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği’nin ortak oluşturduğu çalışma grubu kararlarında 30 Haziran’da liglerin bitirilmesi şartı da kaldırıldı.Eröğüt'ün açıklamalarında öne çıkanlar;“İki toplantı yaptılar, üçüncüsü de bu hafta sonu yapılacak. Ortak kararları şu ki ‘bütün liglerde tarihi ne olursa olsun kalan maçlar bitirilecek’. Öteki senaryolar artık sözkonusu değil. Ağustos’ta mı ligler başlayacak? Temmuz’da takımlar toplanacak! 3-4 hafta çalışacaklar. Ağustos’ta başlayacak ve ne zaman bitiyorsa bitecek. Ardından da kısa bir tatil sonrası, örneğin Ekim’de, yeni sezon başlayacak. Profesyonel tüm ligler için karar bu. Hakeza, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde de kalan maçlar aynı şekilde muhakkak tamamlanacak. Yeni sezon öyle başlayacak.”Mustafa Eröğüt, transfer dönemi ve oyuncu kontratları konusunda UEFA ve FIFA’nın çeşitli çalışmalar yaptığını, bilhassa oyuncu kontratlarının ‘sezon bitimi’ şekliyle revize edilmesinin mümkün olduğu ifade etti.Galeri: Koronavirüs salgını en çok o kulübü etkiledi: Yakın zamanda satılacak