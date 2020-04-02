Selçuk İnan: Fedakarlık yapacağım

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Umut YılmazYeni Şafak
Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, “Bu süreç, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye’nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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