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Selçuk İnan: İki takım da kazanmak istedi

Selçuk İnan: İki takım da kazanmak istedi

16:3015/03/2025, Saturday
AA
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Selçuk İnan, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 41 maçta 1.54 puan ortalaması tutturdu.
Selçuk İnan, Gaziantep FK'nın başında çıktığı 41 maçta 1.54 puan ortalaması tutturdu.

Kayserispor'u tek golle deviren Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, son haftaların formda iki takımının mücadele ettiği karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.


Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. En azından bunu sahada gösterdi. İki takım da pozisyonlara girdi ve nihayetinde kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum" dedi.


Takımda eksikler olmasına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini ifade eden İnan, "Sakatlarımız, cezalı olanlar, hasta olanlar vardı ama sahada olanlar fazlasıyla mücadele ederek maçı kazanmasını bildi, son dönem mücadele ve performansları için oyuncularımı kutluyorum. Bizim güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar onlara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.







#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Kayserispor

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