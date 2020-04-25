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Selçuk İnan yardımcı, Arda Turan kaptan oluyor

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı, Arda Turan'ın ise kaptan olarak takıma geri döneceği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Selçuk İnan ile Arda Turan, Milli Takım ve Galatasaray'da birlikte forma giydi.

Selçuk İnan ile Arda Turan, Milli Takım ve Galatasaray'da birlikte forma giydi.

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011’den bu yana sarı-kırmızılı formayı terletip sayısız kupa kaldıran tecrübeli oyuncunun son olarak yaptığı feda hamlesi de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti.

Ajansspor'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk’u ekibine dahil etmek istiyor. Galatasaray kaptanının yeni sezonda Terim’in kurmaylarından biri olması bekleniyor.

Arda'nın para talebi yok

Saha içerisinde yeni bir kaptan isteyen Fatih Terim’in istediği isim ocak ayında olduğu gibi sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan. Galatasaray’dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

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