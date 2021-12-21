Spor Selçuk İnanın açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkilerini çekti
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Selçuk İnan'ın açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkilerini çekti

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında takımın başında olan Selçuk İnan, 2-0 kaybedilen karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. İnan'ın transfere yönelik mesajları sosyal medyada tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk İnanın açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkilerini çekti
Selçuk İnan - Galatasaray Antrenörü

Galatasaray'da Adana deplasmanında alınan yenilgi ve galibiyet alamama serisinin 7'ye çıkması sonrasında sinirler gerildi.

Sarı kırmızılıların antrenörü Selçuk İnan'ın kaybedilen maç sonrasında transfere işaret etmesi tepki çekti. İnan, "Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kötü süreçlerin ardından sürekli transfere işaret edilmesi sosyal medyada birçok taraftarın tepki mesajı atmasına neden oldu.

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