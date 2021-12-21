Selçuk İnan'ın açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkilerini çekti

Galatasaray'da Adana deplasmanında alınan yenilgi ve galibiyet alamama serisinin 7'ye çıkması sonrasında sinirler gerildi.
Sarı kırmızılıların antrenörü Selçuk İnan'ın kaybedilen maç sonrasında transfere işaret etmesi tepki çekti. İnan, "Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da kötü süreçlerin ardından sürekli transfere işaret edilmesi sosyal medyada birçok taraftarın tepki mesajı atmasına neden oldu.
- Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısından önceki karşılaşma sonunda lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde yer aldı.