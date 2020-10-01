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Semih Kaya: En büyük hedefim Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına gitmek

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi başarılı defans oyuncusu Semih Kaya, en büyük hedefinin Malatya ekibi ile Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Semih Kaya, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Semih Kaya, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Semih Kaya, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve takımda forma giyen birçok futbolcuyla daha önce birlikte görev yaptığını kaydederek, "Buraya gelmemde hocamız Hamza Hamzaoğlu’nun payı büyük. Kendisine, başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu anlamda teşekkür ediyorum. Önemli bir camiaya geldim. Sarı-kırmızı renkler altında mücadele etmek beni için ayrı bir motivasyon olacaktır" dedi.

"Hedefim, Malatyaspor ile Avrupa'ya gitmek"

Fiziksel olarak hazır olduğunu belirten başarılı defans oyuncu, şunları söyledi:

  • "Fiziksel olarak hazır durumdayım. Buraya gelmeden önce 40’ın üzerinde özel idman yaptım. Bir takım nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalıştım. Hocamızın kararına göre Antalyaspor karşısında forma giymek istiyorum. İnşallah sahaya çıkıp takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yeni Malatyaspor forması altında Avrupa Kupalarına gitmek en büyük hedefim."

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