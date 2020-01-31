SÜPER LİG

Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, transferin bitmesine saatler kala Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Uzun süredir stoper arayan sarı kırmızılılarda altyapıdan yetişen oyuncuyla temasa geçildi ve Sparta Prag kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Semih Kaya

Semih Kaya

Galatasaray, transferin bitmesine saatler kala Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Çekya ekibinin transfere onay vermesinin ardından milli oyuncu İstanbul'a doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Semih Kaya, Prag'da fazla forma şansı bulamadığı için rahatsızdı. Milli oyuncu transferinin gerçekleşmesiyle EURO 2020 kadrosunda olmak için mücadele edeceğini de belirtti.

Semih Kaya, 2017 yılında Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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