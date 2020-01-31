Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, transferin bitmesine saatler kala Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Çekya ekibinin transfere onay vermesinin ardından milli oyuncu İstanbul'a doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Semih Kaya, Prag'da fazla forma şansı bulamadığı için rahatsızdı. Milli oyuncu transferinin gerçekleşmesiyle EURO 2020 kadrosunda olmak için mücadele edeceğini de belirtti.

Semih Kaya, 2017 yılında Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.