SÜPER LİG

Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye fotoğraflı cevap

Kasımpaşa'yı farklı mağlup eden Galatasaray'da defans oyuncusu Semih Kaya, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların soyunma odasındaki galibiyet pozu.

Galatasaraylı futbolcuların soyunma odasındaki galibiyet pozu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılmış ve "İyi geceler" denilerek sarı-kırmızılılara gönderme yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu göndermesine Semih Kaya'dan cevap geldi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından soyunma odası sevinç karesini paylaşan Semih, "İyi mi geceler?" notunu düştü.

  • Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit galibiyetine rağmen Konyaspor ile ligde 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray-Benfica maçı sonrası yaptığı paylaşım;

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Serdar Aziz' göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Serdar Aziz' göndermesi

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe'den yapılan paylaşım ise dikkati çekti. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılarak, "İyi geceler" denildi.Serdar Aziz polemiğiGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında Serdar Aziz'in transferi konusunda ilginç bir atışma yaşanmıştı.Cengiz,"Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi alarak bizi 50 milyon TL'den kurtardı" demiş, Koç ise buna karşılık, "Serdar Aziz gibi bir stoperi bonservissiz aldığımız için asıl biz başkana teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'ın Benfica'ya mağlup olduğu maçta yeni transfer Marcao'nun karşılaşmada yaptığı hatalar dikkati çekti. Fenerbahçe'den yapılan Serdar Aziz temalı paylaşım ise sarı-kırmızılılara gönderme olarak yorumlandı. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;İyi geceler Fenerbahçe Ailesi 💛💙 #tbt pic.twitter.com/A3NLo9XsZS&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Şubat 2019


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