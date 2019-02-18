Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye fotoğraflı cevap

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılmış ve "İyi geceler" denilerek sarı-kırmızılılara gönderme yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu göndermesine Semih Kaya'dan cevap geldi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından soyunma odası sevinç karesini paylaşan Semih, "İyi mi geceler?" notunu düştü.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit galibiyetine rağmen Konyaspor ile ligde 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray-Benfica maçı sonrası yaptığı paylaşım;

İyi geceler Fenerbahçe Ailesi 💛💙 #tbt pic.twitter.com/A3NLo9XsZS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Şubat 2019