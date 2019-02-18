Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye fotoğraflı cevap

Kasımpaşa'yı farklı mağlup eden Galatasaray'da defans oyuncusu Semih Kaya, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılmış ve "İyi geceler" denilerek sarı-kırmızılılara gönderme yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu göndermesine Semih Kaya'dan cevap geldi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından soyunma odası sevinç karesini paylaşan Semih, "İyi mi geceler?" notunu düştü.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Zenit galibiyetine rağmen Konyaspor ile ligde 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray-Benfica maçı sonrası yaptığı paylaşım;
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