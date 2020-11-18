Semih Şentürk Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapacak

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
- 2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Semih Şentürk, sarı-lacivertli formayla 270 maçta 84 gol ve 54 asistle oynamıştı.
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