Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'da yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında sakatlanan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Şener Özbayraklı’nın sol üst arka adale grubunda minimal kısmi yırtık ve kanama, Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi site üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;
- "Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır."
İdman Raporu | 18 Ocak Pazartesi
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İdman Raporu | 18 Ocak Pazartesi