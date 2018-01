Şenol Güneş: Balotelli'yi istemiyorum

Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer gündeminde olduğu belirtilen golcü oyuncu Balotelli'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mario Balotelli'nin sorunlu bir oyuncu olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu;

"Kendisine ve çevresine zarar veren bir oyuncu"

"Balotelli hakkında kendine ve çevresine zarar veren bir oyuncu olduğu yönünde bilgi aldım. Bu yüzden istemedim. Oyuncu olarak bize çok uygun ama özel hayatı sorunlu. Bedavaya geliyorsa gelsin dedim. Yaramazlık yaparsa göndeririz. Ama para verip alırsak, zarar verirse ne olacak? Soru işaretli bir oyuncu."

Şenol Güneş: Arda'ya 'Hayır' mı diyeceğim Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.Milli futbolcuyu istemediği yönündeki haberlere tepki gösteren Güneş, şöyle konuştu;"Arda şu an Cenk'in önünde""Arda Turan için 'İstemiyorum' demişler ama Arda'yı istemeyen hoca yoktur. Arda şu an dünya kariyerinde Cenk Tosun'un önünde bir futbolcudur. Arda'ya, Messi'ye, Suarez'e 'Hayır' mı diyeceğim?" Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun