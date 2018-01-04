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Şenol Güneş: Balotelli'yi istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine adı geçen Balotelli'nin transferine olumlu bakmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli bu sezon Nice formasıyla çıktığı 21 maçta 16 gol kaydetti.

Balotelli bu sezon Nice formasıyla çıktığı 21 maçta 16 gol kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer gündeminde olduğu belirtilen golcü oyuncu Balotelli'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mario Balotelli'nin sorunlu bir oyuncu olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu;

"Kendisine ve çevresine zarar veren bir oyuncu"

  • "Balotelli hakkında kendine ve çevresine zarar veren bir oyuncu olduğu yönünde bilgi aldım. Bu yüzden istemedim. Oyuncu olarak bize çok uygun ama özel hayatı sorunlu. Bedavaya geliyorsa gelsin dedim. Yaramazlık yaparsa göndeririz. Ama para verip alırsak, zarar verirse ne olacak? Soru işaretli bir oyuncu."

5 yıl önce bugün, Balotelli gözlerin pasını siliyor
Diğer

5 yıl önce bugün, Balotelli gözlerin pasını siliyor

Polonya'da düzenlenen EURO 2012 Avrupa Şampiyonası yarı final müsabakasında Almanya ile karşılaşan İtalya, rakibini 2-1 lik skorla saf dışı bırakarak finalde İspanya'nın rakibi olmuştu. Maça damgasını vuran Balotelli takımının iki golünü de atan isimdi.

Şenol Güneş: Arda'ya 'Hayır' mı diyeceğim
Şenol Güneş: Arda'ya 'Hayır' mı diyeceğim

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.Milli futbolcuyu istemediği yönündeki haberlere tepki gösteren Güneş, şöyle konuştu;"Arda şu an Cenk'in önünde""Arda Turan için 'İstemiyorum' demişler ama Arda'yı istemeyen hoca yoktur. Arda şu an dünya kariyerinde Cenk Tosun'un önünde bir futbolcudur. Arda'ya, Messi'ye, Suarez'e 'Hayır' mı diyeceğim?" Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 4, 2018 at 2:38öö PST) Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun

Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun
Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Cenk giderse başarılar diliyorum"Cenk'in transferi kesinleşmişse hayırlı olsun diyorum. Hem üzüldüm hem de sevindim. Çok karakterli, iyi de bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir oyuncuydu. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şu eksiğini söyleyeyim ona, ilk sene oyuna ne zaman gireceğim diye heyecanlıydı. Alınmadığı zaman bozuluyordu. Cenk Tosun'un kalmasını isterdim. Para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayacaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. Bir golcü daha olmasında yarar var."Demba Ba Cenk'in yerine alınamaz"Demba Ba'nın şu an için Cenk'in yerini alınabilmesi pek mümkün değil, gelip neler yapabileceği hakkında fazla fikir sahibi değiliz. Gelip yedek de kalabilir, çok iyi de oynayabilir. Ekonomik şartlar oluşursa olabilir ancak bu Cenk'in yerine alındığı anlamına gelmez.İngiliz basını Cenk Tosun'u açıkladı

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