Şenol Güneş: Balotelli'yi istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine adı geçen Balotelli'nin transferine olumlu bakmadığını söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Antalya'da kampta olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer gündeminde olduğu belirtilen golcü oyuncu Balotelli'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mario Balotelli'nin sorunlu bir oyuncu olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu;
"Kendisine ve çevresine zarar veren bir oyuncu"
"Balotelli hakkında kendine ve çevresine zarar veren bir oyuncu olduğu yönünde bilgi aldım. Bu yüzden istemedim. Oyuncu olarak bize çok uygun ama özel hayatı sorunlu. Bedavaya geliyorsa gelsin dedim. Yaramazlık yaparsa göndeririz. Ama para verip alırsak, zarar verirse ne olacak? Soru işaretli bir oyuncu."
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