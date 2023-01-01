Şenol Güneş: Bizim için ayakta durma zamanı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne penaltılarla yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
22:08 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş maçı penaltılarla kaybetti. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
''Pozisyon zenginliğimiz yoktu''
“Buraya maçı kazanmak turu geçmek için geldik. Oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibin savunma anlayışındaki savunma yaparak, kontraya çıkış düşüncesi ilk 10 dakikadan sonra zaman zaman etkili oldu. Rakibimiz uki pozisyon buldu, gol de buldu. Tabii bizim olumsuz top kayıplarımız çok oldu.
''Ayakta durma zamanı''
İkinci yarı pozisyon olarak çok üstündük. Uzatmalarda da aynı şekilde, kazanabileceğimiz maç penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Kupada bir hedefimiz vardı ama onu da kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı“ ifadelerine yer verdi.
#Şenol Güneş
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#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
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