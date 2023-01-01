Şenol Güneş: Bizim için ayakta durma zamanı

İkinci yarı pozisyon olarak çok üstündük. Uzatmalarda da aynı şekilde, kazanabileceğimiz maç penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Kupada bir hedefimiz vardı ama onu da kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı“ ifadelerine yer verdi.