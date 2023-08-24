Şenol Güneş: Bu skorun garantisi yok

Şenol Güneş
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi.
''İzleyenler için keyifli maç oldu''
Keyifli bir maç olduğunu ifade eden Güneş, "İzleyenler için heyecanlı, keyifli bir maç oldu. Hem goller hem pozisyonlar var. Sonunda kazanan bir takım oldu. İki maçı inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz tabii ki ama gol yemek istemiyoruz. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok. " şeklinde konuştu.
''Transferle ilgili konuşmaya gerek yok''
Eylül ayına kadar oynayacakları 2 maç olduğunu ve bu maçları kayıpsız geçmeleri halinde sonrasında daha avantajlı olacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Transferle ilgili konuşmaya gerek yok. İhtiyaç olunca, yerine göre koyuyoruz. Antrenmanda gördüğümüzü, katkı yapmalarını istiyoruz. Onun için kanaatleri yüzde 100 söylemek doğru değil. Sağlık olarak iyi olması önemli. Performans olarak yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek, yeni gelenler için de Cenk için de geçerli. Bu biraz zaman alabilir. Onun için Eylül ayına kadar 2 maç var önümüzde. Sonrasında daha avantajlı oluruz. Sayın Lucescu da maç bitiminde hakem ile konuşuyordu. Ben gittim yanına. Geçmiş olsun diye konuştuk o kadar" diye konuştu.