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Şenol Güneş: "Galibiyetlere ihtiyacımız var"

Şenol Güneş: "Galibiyetlere ihtiyacımız var"

21:385/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Daha iyi duruma gelmek istediklerini belirten Güneş, "Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var." dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.


Puan kaybının ardından teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Şenol Güneş şöyle konuştu:
'Top kayıpları fazlaydı'

"Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı."


'Galibiyetlere ihtiyacımız var'

"Tam tersini düşünmüştük. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık."


'Bize yetmiyor'

"Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık."






#Şenol Güneş
#Trabzonspor
#Hatayspor

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