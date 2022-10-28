Şenol Güneş imzayı attı Beşiktaş, daha önce siyah-beyazlı takımla iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirtirken, "Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum" dedi. Şenol Güneş ayrıca sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

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