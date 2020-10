Şenol Güneş: İrfan Can iyi durumdaydı ancak kadroya almadık

UEFA Uluslar B Ligi’nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu. Online olarak gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, yapılan eleştirilerden dolayı “Yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Bu nedenle saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Ama hangi oyunculara neler söylendiğini bilmiyorum. Eleştirilerde doğrular varsa bakıp düzeltiriz” diye konuştu.

Rusya'yı salladık ama yıkamadık A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. İki topumuzun direkten döndüğü mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Rusya'nın golünü 28. dakikada Miranchuk atarken, Milli Takımımızın golünü 62. dakikada Kenan Karaman attı. Bu sonucun ardından Milli Takımımız 2 puanla, Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Birinci sırada yer alan Rusya ise puanını 7'ye yükseltti. İkinci sıradaki Macaristan'ın 6, son sıradaki Sırbistan'ın 1 puanı bulunuyor.Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadıUEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attıMaçtan dakikalar4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-030. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.İlk yarı Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.55. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.58. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-166. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.75. dakikada Zhirkov’un soldan yaptığı ortada Bostovoy’un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin’in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz’la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.14 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacağızDiğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.Rusya-Türkiye maç özeti;Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı.İşte ikinci yarısı müthiş geçen maçın özeti... pic.twitter.com/DS8GwKkICa— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020 Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın



UEFA Uluslar Ligi’nin yoğun maç programında çok eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Güneş, “Futbol ticari bir unsur haline dönüştü. Sadece Uluslar Ligi’ni tartışmak olmak. Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırmak için resmiyete döküldü. Ekonomik tarafları da var. Önce futbol sonra para olması gerekirken futbol para oldu. Bunun yanında ciddiyet açısından da önemli. Gruplar oluşurken birbirine yakın olan takımları denk getiriyorlar. Sık sık maç yapmak, futbolcuların kaldırabileceği bir yük değil. Moskova’dan geldik ve 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Bunun yanında sakatlıklar da olabiliyor. Bu da daha fazla oyuncu barındırmayı gerektiriyor. Pandemi olduğu için olağanüstü bir dönem var ve milli takım maçlara erken başladı. Biz kulüplerden seçim yapıyorduk bu sene durum daha farklı oldu. Cengiz güzel bir örnekti. Kendi idmanlarını yapıyordu ve Roma’ya sadece 2 kez gitti. O da antrenman yapmaya değil, transfer görüşmeye. Merih uzun aylar sonunda üst üste 2 kez oynadı, Allah nazardan saklasın. Zorlukları vardı üst üste maçların ama artıları da fazla” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan maçın ilk yarısında futbolcularının gösterdiği performansa sinirlendi.İlk 45 dakikada olumsuz bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar Rusya'nın orta sahadaki baskısını kıramadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.Talimat Ozan Tufan'a gitti Şenol Güneş, mücadele 1-0'a gelince Ozan Tufan'a seslendi ve taktik değişikliğine gitti. Güneş, milli oyuncuya "Ozan, Mahmut'la oynuyorsun. Burak, Kenan'la oynuyor ikili. İçe oynamayın, arkaya atın topları" diye seslendi.Milli Takım bu dakikadan sonra daha uzun oynamaya başladı ve Burak Yılmaz ile Kenan Karaman'ı pozisyona sokmaya çalıştı.Rusya'dan yediğimiz gol;Rusya, Miranchuk'un attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/X5WE37ECVb— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020

Milli Takım olarak uzun vadeli planları olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Güneş, “Bizim uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Uluslar Ligi’ni oynuyoruz şu anda. Kamplarda gelecekle ilgili planları da oyuncularla paylaşıyoruz. Bunun içinde kazanılması gereken oyuncular, takıma girmesi muhtemel oyuncular var ve kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Başarı uzun soluklu bir yarış. Bazen alacağımız kötü sonuçların ya da çok iyi sonuçların bizi aksatmaması gerekiyor. Kazanınca her şeyin iyi, kaybedince her şeyin kötü olduğu söyleniyor. Almanya buna çok iyi bir örnektir. Zaman zaman tökezleseler de her zaman turnuvalarda. Bu grup başarıyı hak ediyor. Benim dönemimde sadece 2 mağlubiyet gördük. Mağlubiyetlerden sonra da başarılı devam ettirmemiz gerekiyor. Fransa’yı yendiğimiz maçtaki gibi iyi oyunu uzun soluklu hale getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var. Kulüpler lige başlamadan Macaristan maçını oynadık. Maçın skoru, gruptaki maçları çok etkiledi. Sadece bizi değil Sırbistan’ı da etkiledi. Şu anda lider olan takımdan 1 puan aldık ve sonraki 3 maçın 2’si kendi sahamızda. Bunları kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attı UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli takımımızın Rusya ile oynadığı maçla ilgili Erman Toroğlu ilginç bir yorumda bulundu. İlk yarıda milli takımın kötü futbol oynadığını söylerken, maçtan önce bir olay yaşandığını iddia etti.Erman Toroğlu, A Spor'da "Maçtan önce bir olay olmuş. Belki tesir etmiş olabilir bilemiyorum. Şenol Güneş maçtan önce bazı oyuncularımız beklenmeyen şekilde aramızda yok. Bu futbolun içinde var dedi. İrfan Can Kahveci olayı ilginç mesela. Milli takım kadrosuna alınmıştı. Bugün Başakşehir hazırlık maçında gol atıyor. Ruhu mu geldi acaba?"Ender Bilgin ise, "İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosunda vardı. Kadrodan çıkarıldı diye bir açıklama da görmedik biz. İrfan Can bugün Başakşehir'in hazırlık maçında 2 gol attı. Bu konu gerçekten ilginç" ifadelerini kullandı.⚽️ Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. pic.twitter.com/Paf77S5eFB— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020 Başakşehir'in İrfan Can Kahveci açıklaması;"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır. Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır."📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | ➡️ https://t.co/TMZdH6geo7 pic.twitter.com/W406dN1Byu— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci’nin kadro olmamasıyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen Güneş, “Konuşmak, bilgi vermek ve değerlendirme yapmayı sonraya bırakmak istiyorum. Doğru konuşmak için sabrediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum ve yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum. Bu gibi konularda birilerine bir şeyler anlatmak için konuşmakta yarar yok. İrfan çok değerli bir oyuncu. Koronavirüsle ilgili bir açıklama yapmadık, kulübü de yapmadı açıklama. Rusya’ya giderken daha iyi durumdaydı ancak almadık kadroya. Burada kusur aramak yerine çözüm aramak gerekir. Biraz daha sevgiyi paylaşmak için bahaneler aramak lazım. Başakşehir bizim diğer kulüplerimiz gibi iyi bir kulübümüz. Ama herkesin bilmesi gereken Milli Takım her şeyin üzerinde. Ülkemizi temsil ediyoruz. Speküle edilen birçok konu var ama bunları konuşmanın yararı yok. Yarın önemli bir maçımız var. Buradaki oyuncularımız mutlu ve huzurlu. Takımlarına iyi şekilde dönecekler, merak etmesinler” dedi.

Cengiz Ünder Rusya maçına damga vurdu: Türkiye'nin Hagi'si olacak Rusya maçının ikinci yarısında oyuna girerek maçın çehresini değiştiren Cengiz Ünder için sosyal medyada binlerce mesaj atıldı.Kötü giden Rusya maçında attığı çalımlar ve müthiş şutlarıyla dikkat çeken Ünder, maçın yıldızı oldu. Bir topu da direkten dönen futbolcu için 'Türkiye'nin Hagi'si olabilir' yorumları yapıldı.İşte Cengiz Ünder'in gösterdiği performanstan kesitler ve yorumlar;Cengiz Ünder harika vurdu, bir kez daha direkler gole izin vermedi. pic.twitter.com/juvNK4Om5H— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020 Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq— eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020 Cengiz Ünder Rusların arasına dalıyor pic.twitter.com/lMkTRhpRty— adem.aydin (@yeninesilcorona) October 11, 2020 Kimse Hagi olamaz ancak ona yaklaşır. Türkiye’nin Hagi’si de yani ona yaklaşan olsa olsa Cengiz Ünder olur.— Aydın Cingöz (@AydinCingoz) October 11, 2020 Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ın oyunu adına... pic.twitter.com/KRhJKhV3ys— Hako (@baltareyiz) October 11, 2020 Cengiz ünder yokken milli takım /Cengiz ünderli milli takım #RUSTUR pic.twitter.com/uAsbebiswq— eness:( (@26_enesbcr) October 11, 2020 İflah olmaz bir Cengiz Ünder fanıyım müthiş topçu,,, Seni savunacağım! pic.twitter.com/nFY8vKmIZz— Mertcan Dinç (@mertcandnc) October 11, 2020 Yerli Robben Cengiz Ünder #millitakim pic.twitter.com/G8Kv9crVkJ— Müco 𝚃𝚂⚔ (@_Tsli61) October 11, 2020 Türk topraklarında yetişmiş en değerli yetenek;🇹🇷 Cengiz Ünder! pic.twitter.com/Nq187gkz5f— ᴏɢᴜᴢ ᴅᴇ sᴏᴜᴢᴀ (@oguzdesouzaaa) October 11, 2020 Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan'a olan sevgimiz ektedir; pic.twitter.com/r8ZyumIWHm— Hakan düz Hakan (@hakankayaalp0) October 11, 2020