Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli mesaiye başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adamı, mart ayında oynanacak maçlarda da görevlendirdi.

Buna göre A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak.

TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtilmişti.



Dünya 3'üncülüğü kazandırmıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce 1 Temmuz 2000 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında A Milli Takım’ı çalıştırmıştı. Milli Takım, Güneş döneminde 2002 Dünya Kupası’nda 3. olmuştu. Güneş yönetimindeki milli takım, 2003 yılında da Konfederasyon Kupası’nda da 3. olmuştu.