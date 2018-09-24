Şenol Güneş tartışılan hareketine açıklık getirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, Sarpsborg ile oynanan maç sonrası Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahürat yapılırken, tribünlere dönerek 'onay' işareti yapması tartışmalara sebep olmuştu.

"Ben sonradan seyrettim"

Skorer'de yer alan habere göre olayın iç yüzünü tesislerdeki arkadaşlarına anlatan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

Tam ayrılırken Şenol Güreş diye bağırdılar. Ben de dönüp baş parmağımı kaldırdım. O sırada küfürlü tezahürat yapılmış. Ben de sonradan seyrettim. Tamamen talihsiz bir tesadüf üzerinden, 'Şenol Güneş küfürlü tezahüratta destek verdi' denilir mi? Benim böyle bir şeyi onaylamam mümkün mü?

"Küfre onay vermem"

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de kendisine dakikalarca küfür edildiğini hatırlatan Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

Kimin sahasında olursa olsun küfre onay vermem. Ben Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bana edilen küfürleri de duymamıştım. O gün de (Sarpsborg galibiyeti sonrası) Vodafone Park'ta Şenol Güneş denildiği için taraftarı selamlamak istedim. Tam arkamı döndüğümde sadece Şenol Güneş kısmını duyduğumda dönüp o işareti yaptım. Sonrasından gelen küfrü bile duymadım.

Devlerin buluşması Süper Lig’de 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy’de saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Konyaspor’u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Skrtel'in durumu belirsizLigde 5 haftada 6 puan alabilen sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Skrtel’in durumu belirsiz. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel, dün yapılan son antrenmana da katılmadı. Slovak futbolcunun yerine derbide ilk 11’de sahaya Diego Reyes’in çıkacağı öğrenildi.Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali’nin İsmail’in yerine ilk 11’de oynaması bekleniyor. Fenerbahçe’de ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci’nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyorBeşiktaş ise Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy’e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu. Beşiktaş, Kadıköy’e Gary Medel’den yoksun gidecek.Medel cezalı Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano’nun durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı kesinlik kazanmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Fenerbahçe derbisinde forvette Ryan Babel’e görev vermesi, Medel’in yokluğunda orta alanda Tolgay Arslan ile Necip Uysal arasında tercih yapması bekleniyor.Fenerbahçe 132 Beşiktaş 124 Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4’ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11’ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesiFenerbahçe, Beşiktaş’a karşı bugün yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maçı, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.İlk derbi heyecanını yaşayacaklarFenerbahçe’de başkan ve teknik direktörün dışında sarı-lacivertli takım adına 12 futbolcu da ilk derbi deneyimlerine çıkacak.Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu’nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak. Bu futbolcuların dışında görev verilmesi beklenmeyen genç oyuncular Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile sakatlığı süren Tolga Ciğerci de sarı-lacivertli takımda daha önce derbiye çıkmamıştı. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe karşısında 6 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek.Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu oyuncuların dışında genç isimler Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın da daha önce kariyerlerinde hiç derbi maçı oynamadı.Muhtemel 11'ler;Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani.Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Necip (Tolgay), Oğuzhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel.