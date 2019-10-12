Şenol Güneş teröristlere ve destekçilerine beddua etti
MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş teröristlere ve destekçilerine beddua etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk'u 1-0 yendikleri maçtan sonra ülkemize yapılan terör saldırıları hakkında konuştu. Güneş, "Kendileri evinde rahat yatarken terörü bizim ülkemizde besleyen ve büyütenler, bir gün inşallah o kan içinde boğulurlar" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

Fotoğraf: HUSEYIN ALDEMIR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, şehit haberlerine çok üzüldüklerini söylerken teröre ve onun destekçileri hakkında sert ifadeler kullandı.

Şenol Güneş'in sözlerinden öne çıkanlar;

  • "Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Geçen maçta da kendi sahamızda zorlandığımız gerçek. Taraftarımızın desteğini, kazanma ruhu ile birleştirince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum. Şehitlerimiz var, şehitlerimize sebep olanlara, Allah daha beterini versin. Askerimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Her gözyaşı, bizi üzüntüye boğar. Sözlerin de anlam teşkil etmediği bir dönemdeyiz. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor, bunu birileri besliyor. Besleyenleri de terör bir gün bulacaktır."

Şenol Güneş'in açıklamalarını izlemek için;

Millilerimiz 90'da geçti
Yeni Şafak

Millilerimiz 90'da geçti

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Milliler bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.


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