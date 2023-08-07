Şenol Güneş transfer için görüştüğü futbolcuları açıkladı

"Yol göstermek, yardımcı olmak için yapılan eleştirilere saygı duyarız. Başkan ve yönetim uğraşıyor. Oyuncularla görüşmeler var. Alternatif oyuncular bakıyoruz. Taraftarımızın sakin olması lazım. Hiçbir şey bitmedi. Başkana destek olmak durumundayız. Sürekli negatif konuşmak doğru değil. Transfer; idari, teknik ve mali bir konudur. Kararlar bunlara göre veriliyor. Bütçe ve takım kadrosunun iyi olması bir kulübün en büyük gücüdür. Başarı için en iyi transferlerin yapılmasından yanayım. Yıkmak üzerine eleştiriyi Beşiktaşlı olmayan yapar. Biz daha bir şey yapmadan konuşulması doğru değil. Sponsorluktan gelecek para kulübe gidecek. Varsa birinin bildiği bir sponsor hemen alalım. Ghezzal ve Cenk iyi durumda olsalardı, bugün forvet konusu bu kadar konuşulmazdı. Talisca ile konuştum. Çok özlediğini gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde on milyondan aşağı değil. Sponsor buluyorlar onları bilemem. Diğer takımların transferlerine saygı duyuyorum. Sahaya herkes 11 oyuncuyla çıkacak. Chamberlain ile görüştüm. Görüştüğümüz birçok isim var. Oyuncuların da değerlendirme süreleri var. Beşiktaş taraftarının sakin olmasını istiyoruz."