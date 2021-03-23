Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'dan Dünya Kupası mesajı

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz'ın sözleri şöyle;
- "Hollanda çok iyi bir rakip, iyi analiz ettik. Kazanmak istiyoruz. Biz Haaland'dan korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmasın. Sakin sakin, usul usul maçımızı oynayalım."
- "Aynı azim ve inanç etrafında birleşen bir millet olarak, paylaşma duygumuzu öne çıkarırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçmişte, futbolun üst düzey organizasyonlarına üst üste katılamadık. Hayallerimizi paylaştık, ortak hayal yaptık. Hayallerimizi ortak çalışmayla başaracağımızı düşünüyorum."
Hangi kaleci oynayacak?
- "Bu zamana kadar katkılarıyla çok emeği oldu Mert Günok'un. Kalecilerimizden memnunuz. Yarın için kararımızı vereceğiz."
Süper Lig'e 1 haftalık milli maç arası verildi
🇹🇷 A Milli Takımımız 7 günde 3 maç oynayacak pic.twitter.com/piVIHWh6x2
Süper Lig'e 1 haftalık milli maç arası verildi