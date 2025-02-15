Şenol Güneş yedikleri gole isyan etti: "Adam bomboş!"

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.





'Daha net pozisyonlar yakalayabilirdik'

“Açığı kapatmak için kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bu istekle sahaya çıktık. Oyunun başında Beşiktaş baskın oynadı. Golden sonra oyun bize geçti. Daha net pozisyonlar yakalayabilirdik. Yarının sonunda duran toptan bir pozisyon var, 2-0 gireceğimize 1-0 girdik. İkinci yarıya kötü başladık. Zaman zaman top kayıpları rakibe avantaj verdi. Rakibimiz de bunları iyi kullandı. Merkezi iyi kapatmıştık. Kenardan geldikleri zaman yardımlaşmamız iyiydi."

'Maçın hakkı beraberlikti'

"İlk golde rakip çok rahat aldı, döndü. İkinci golde yerleşik savunmada Batagov'a çarpan top gol oldu. Hücum varyasyonu fazla olmasa bile gol atabilirdik. Savunmada kaldığımızda da rakibe uzak olduğumuz için rakip bunu kullandı. Uzun topları isabetli atabilseydik defans arkasındaki boşluğu kullanabilirdik. Denk bir maçtı. Maçın hakkı beraberlikti. İkinci yarıda avantajını kullanan bir Beşiktaş vardı. Daha çok pozisyon bulmalıydık"





Uzun yıllar sonra Beşiktaş'a rakip olmasıyla ilgili gelen soru üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:

“Beşiktaş ile ilk burada başlamadık. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi vardı. O zaman sahaya girmek için uğraşıyorduk. Burada deplasmana geldik. Trabzonspor'un saha açılışına da Beşiktaş ile gitmiştim. İki camiada benim için önemli. Doğduğum şehrin başındayım. Sorumluluklarım fazla. İşimi aynı şekilde yapmaya çalışıyorum.”

'3-5 sene beklemekte yarar var'

"Genç hakemlerin zamanla sistemi öğreneceğini düşünüyorum. Düzen içinde bu kadar olumsuz baskıcı bu baskıdan etkilenen hakem ve camia olduğu sürece kolay kolay düzelmez. Hakem hataları lehimize ise sorun yok aleyhimize ise sorun var. 2'nci, 3'üncü ligde eğitim görmesi gerekirken Süper Lig'de görüyor. Bu yıl hakemler konusunda çok çektim. Goller verilmedi. Zamana ihtiyaçları var. 3-5 sene beklemekte yarar var.”

'Adam bomboş'

“Rafa Silva'nın golünde savunmadayız. Rakip sahada değiliz. Adam bomboş. 3 orta sahanın hiçbiri ortada yok. Rakip öyle çok üstün değildi. Kontratak pozisyonları oldu. Rakipten uzak kalırsanız rakip oynar. Yeri geldiğinde adama yakın olmak gerekir. O konuda eksik olduğumuzu söyleyebiliriz.”



















