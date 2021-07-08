Şenol Güneş: "Yıkılmadık, yıkılmayacağız"

EURO 2020'yi puan alamadan tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, turnuvanın ardından ilk kez basının karşısına çıktı.

Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ben de bu futbolu içime sindiremiyorum"

"Türk futbolu ve Türk halkı bu sonucu hak etmedi. Oyuncularımın hala üzüntülü olduğunu görebiliyorum. Oyuncularıma da tek teşekkür ettim. Biz aslında EURO 2020'deki takım gibi değiliz. Sert eleştiriler oldu bunları anlayabiliyorum. Ben de bu sonucu kabul edemiyorum. Ben de bu futbolu içime sindiremiyorum, futbolcularım da sindiremiyor, Türk halkı da sindiremiyor. Zaman zaman afyon yutmuş gibi oynadığımız bir gerçek. EURO 2020'de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır."

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"Sıradan bir takım değiliz"

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir.''

İtalya maçı

''Saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi. 'Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz' demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. EURO 2020'de ezildik."

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"Emeklerin karşılığını alamadık"

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik fakat karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü"

"Asıl hedef Dünya Kupası'na katılmak"

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor."

"Tartışalım ama yaralamayalım"

"Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce va çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var."