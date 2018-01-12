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Şenol Güneş'den 'efendi' tavır

Beşiktaş, Skenderbeu ile oynanan hazırlık maçında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-Beyazlılar rakip oyuncu sakatlık geçirirken gol attığı için Şenol Güneş, Fabri'den kaleyi boşaltmasını istedi ve Skenderbeu skora denge getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Pektemek'in attığı gol sonrası, rakip takım sakat oyuncularını gerekçe göstererek hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Şenol Güneş'in talimatıyla siyah beyazlı oyuncular santra sonrası rakibe hamle yapmadı ve Skenderbeu oyuncusu Sowe, beraberlik golünü attı.

Mustafa Pektemek'in attığı gol sonrası, rakip takım sakat oyuncularını gerekçe göstererek hakeme itiraz etti. Bunun üzerine Şenol Güneş'in talimatıyla siyah beyazlı oyuncular santra sonrası rakibe hamle yapmadı ve Skenderbeu oyuncusu Sowe, beraberlik golünü attı.

Beşiktaş, Antalya'da Arnavutluk takımlarından Skenderbeu ile hazırlık maçına çıktı. Siyah beyazlılar mücadelede Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti.

Ancak bu gol öncesinde rakip oyuncunun sakatlık geçirmesi sebebiyle siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Fabri'den kaleyi boşaltmasını istedi. Skenderbeu böylelikle boş kaleye gol atarak skorda denge sağladı.

  • Şenol Güneş'in bu hareketi tribünlerde maçı izleyenlerin alkışını alırken Skenderbeu teknik heyeti de Güneş'e teşekkür etti.

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