Şenol Güneş'den 'efendi' tavır

Beşiktaş, Antalya'da Arnavutluk takımlarından Skenderbeu ile hazırlık maçına çıktı. Siyah beyazlılar mücadelede Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti.

Ancak bu gol öncesinde rakip oyuncunun sakatlık geçirmesi sebebiyle siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Fabri'den kaleyi boşaltmasını istedi. Skenderbeu böylelikle boş kaleye gol atarak skorda denge sağladı.

Şenol Güneş'in bu hareketi tribünlerde maçı izleyenlerin alkışını alırken Skenderbeu teknik heyeti de Güneş'e teşekkür etti.