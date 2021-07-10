Şenol Güneş'e çok sert sözler: Milyonları cebe indirmek tatlı geldi

Heyecanla beklediğimiz EURO 2020'de istediği performansı sergileyemeyen A Milli Takımımız; İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu grupta sıfır çekerek, turnuvadan elenmişti.

Oynanan kötü oyuna ve teknik direktör Şenol Güneş'e karşı olan tepkiler hala devam ediyor. Son olarak bir basın toplantısı düzenleyen Güneş, turnuva hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "İstifayı düşündüm, sonra kalmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

"Milyonları cebe indirmek tatlı geldi"

Şenol Güneş'in basın toplantısını SABAH Gazetesi'ndeki köşe yazısına taşıyan Hıncal Uluç, 69 yaşındaki tecrübeli hoca için sert ifadeler kullandı. Uluç'un köşe yazısından bazı bölümler şu şekilde:

"Başta genç Dorukhan, bütün suçu gene futbolculara atan ve görevde(!) kalıp bu ülke insanının ödediği milyonları cebe atmaya devam edeceğini açıklayan Şenol Güneş'te utanmanın "U"su yok. Onu zaten biliyorduk.

Utanması olan adam, UEFA Uluslar Ligi'nin o palavra B kümesinde iken ve millet A kümesine terfi beklerken, rezil futbolla sonuncu olup C Ligi'ne düştüğümüzde istifa ederdi. Ama kendi şehri Trabzon dahil hiçbir kulüpte iş bulamayacağını bildiğinden, senede birkaç hafta çalışıp milyonları cebe indirmek tatlı geldi. "Ne kadar dayansam o kadar kârdır" dedi ve kaldı.

Euro 2020'de gene rahatça finale gidecek bir gurupta, bir kere daha sonuncu olunca kafası değişmedi. Hele bu rezillikten sonra ona ikinci küme takımları bile iş vermezdi, bu bir..

Oysa her ay cebe giren milyonları bir daha kazanması söz konusu olmayacaktı, onu iyi biliyordu, iki..

Nihayet yaptığı basın toplantısında, "İstifayı düşündüm, sonra kalmaya karar verdim" demesinin açıklamadığı sebebi aynen buydu işte..

Bu milletin milyonlarını, her türlü rezillik, yenilgi ve ezilmeye rağmen (Bunlar benim sözlerim değil. Kendi açıklamalarıdır) almaya ve banka hesabına yatırmaya devam edecekti."

SPOR Galatasaray'dan Şenol Güneş'e tepki

SPOR Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu: "Yıkılmadık, yıkılmayacağız"

REKLAM



