Şenol Güneş'in ardından bir ayrılık daha: Riva'da radikal değişim

A Milli Takım'da Şenol Güneş ve ekibiyle yolların ayrılmasının ardından genç takımlarda da bir değişimin yaşanması bekleniyor. Buna göre Ümit Milli Takım'ın başında yer alan Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması muhtemel.

U21 takımıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alamayan Tolunay Kafkas'ın yerine ligde görev yapmış genç teknik adamlardan birinin getirilmesi planlanıyor. Bu görev için kulislerde isimi geçen teknik adam ise Alanyaspor'da ayrılan Çağdaş Atan.

Ümit Milli Takım, Tolunay Kafkas yönetiminde 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Tolunay Kafkas, 2017'de altyapı direktörlüğü görevine getirilmişti. Kafkas, 2020'nin Ağustos ayında ise U21 takımının teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştı. Kafkas'ın TFF'deki unvanlarından biri de Türkiye Gelişim Direktörlüğü.