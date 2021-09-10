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Şenol Güneş'in ardından bir ayrılık daha: Riva'da radikal değişim

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından U21 takımı için de bir değişimin yaşanacağı konuşuluyor. Ümit Milli Takım'ın başında istenilen sonuçları alamayan Kafkas'ın yerine genç teknik adamlardan birinin getirilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşin ardından bir ayrılık daha: Rivada radikal değişim
Tolunay Kafkas - Türkiye Gelişim Direktörü

A Milli Takım'da Şenol Güneş ve ekibiyle yolların ayrılmasının ardından genç takımlarda da bir değişimin yaşanması bekleniyor. Buna göre Ümit Milli Takım'ın başında yer alan Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması muhtemel.

U21 takımıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alamayan Tolunay Kafkas'ın yerine ligde görev yapmış genç teknik adamlardan birinin getirilmesi planlanıyor. Bu görev için kulislerde isimi geçen teknik adam ise Alanyaspor'da ayrılan Çağdaş Atan.

Ümit Milli Takım, Tolunay Kafkas yönetiminde 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

  • Tolunay Kafkas, 2017'de altyapı direktörlüğü görevine getirilmişti. Kafkas, 2020'nin Ağustos ayında ise U21 takımının teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştı. Kafkas'ın TFF'deki unvanlarından biri de Türkiye Gelişim Direktörlüğü.

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