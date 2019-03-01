Şenol Güneş'in maaşı belli oldu

1 Haziran tarihinden itibaren A Milli Takım'da göreve başlayacağı açıklanan Şenol Güneş'in yıllık 3,2 milyon euro kazanacağı belirtildi.
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A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alacağı ücret belli oldu.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 4 yıllık imza atan tecrübeli çalıştırıcı, yıllık 3,2 milyon euro kazanacak.
Şenol Güneş, son dört sezondur başında olduğu Beşiktaş’tan ise yıllık 2,3 milyon euro kazanıyordu.
Dünya 3'üncülüğü kazandırmıştı
Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce 1 Temmuz 2000 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında A Milli Takım’ı çalıştırmıştı. Milli Takım, Güneş döneminde 2002 Dünya Kupası’nda 3. olmuştu. Güneş yönetimindeki milli takım, 2003 yılında da Konfederasyon Kupası’nda da 3. olmuştu.
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