Şenol Güneş'in maaşı belli oldu

A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alacağı ücret belli oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 4 yıllık imza atan tecrübeli çalıştırıcı, yıllık 3,2 milyon euro kazanacak.

Şenol Güneş, son dört sezondur başında olduğu Beşiktaş’tan ise yıllık 2,3 milyon euro kazanıyordu.

Dünya 3'üncülüğü kazandırmıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce 1 Temmuz 2000 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında A Milli Takım’ı çalıştırmıştı. Milli Takım, Güneş döneminde 2002 Dünya Kupası’nda 3. olmuştu. Güneş yönetimindeki milli takım, 2003 yılında da Konfederasyon Kupası’nda da 3. olmuştu.

Milli Takım marttaki maçlara Şenol Güneş yönetiminde çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna, 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da ay-yıldızlı takımın başında çıkabileceği ve bunun için Beşiktaş'ın iznine gerek olmadığı ortaya çıktı.TFF'nin acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.Beşiktaş'ın iznine gerek yokBeşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz" dedi.Şenol Güneş Milli Takım'a geri döndüYıldırım Demirören TFF'den istifa etti



