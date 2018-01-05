Şenol Güneş'in oyuncusuna uyarısı dikkat çekti

Antalya'da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, genç oyunculara özel ilgi gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının bir pozisyonda Fatih Aksoy'a yaptığı uyarı ise dikkati çekti.

Dar alanda yapılan pas çalışması sırasında şova yönelik hareketi nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu yanına çağıran Güneş, genç oyuncuya yaptığı hareketin gereksiz olduğunu uzun uzun anlattı.

Kameralara yansıyan bu görüntülerde teknik direktör Şenol Güneş'in Fatih Aksoy'a yaklaşımı, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük takdir gördü.