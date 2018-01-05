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Şenol Güneş'in oyuncusuna uyarısı dikkat çekti

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sabah yapılan idmanda Fatih Aksoy'la yakından ilgilenerek basit oynaması konusunda uyarıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının genç oyuncuya yaklaşımı ise "Öğretmen Şenol Güneş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş genç oyuncusunu yanına çağırarak daha basit oynaması gerektiğini söyledi.

Şenol Güneş genç oyuncusunu yanına çağırarak daha basit oynaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Antalya'da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, genç oyunculara özel ilgi gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının bir pozisyonda Fatih Aksoy'a yaptığı uyarı ise dikkati çekti.

Dar alanda yapılan pas çalışması sırasında şova yönelik hareketi nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu yanına çağıran Güneş, genç oyuncuya yaptığı hareketin gereksiz olduğunu uzun uzun anlattı.

Kameralara yansıyan bu görüntülerde teknik direktör Şenol Güneş'in Fatih Aksoy'a yaklaşımı, sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük takdir gördü.

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