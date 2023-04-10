Şenol Güneş'in rekoru kırıldı: Haydar Yılmaz en uzun süre gol yemeyen kaleci oldu

Zonguldak Kömrüspor-Vanspor maçında da 7-8 tane yüzde yüz gol pozisyonu kurtararak kalesini gole kapatan Haydar Yılmaz takımının pozisyona dahi girmeden maçı 1-0 kazanmasını sağlamıştı.

t1.113 dakika kalesinde gol görmeyen Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz Türk futbolunun efsane kalecilerinden Şenol Güneş’in 1.112 dakikalık rekorunu da kırmış oldu.

Vanspor gol yemediği maçlarda rakip kaleleri ise 18 kez havalandırmış.

İşte Şenol Demir’in o gün Haydar için söyledikleri: “7-1, 8-1 bitecek bir müsabakayı rakip ceza sahamıza girmeden yenildik. Uzun yıllardır böyle kaleci performansı görmedim. Penaltı çıkardı, şutları çıkardı, karşı karşıya çıkardı. Tek başına müsabakayı alan Haydar’ı tebrik ediyorum”