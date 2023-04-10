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Spor

Şenol Güneş'in rekoru kırıldı: Haydar Yılmaz en uzun süre gol yemeyen kaleci oldu

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta temsilcimiz Zonguldak Kömürspor’un rakibi Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz Türkiye’nin en uzun gol yememe rekorunu kırdı. Tecrübeli kaleci toplamda bin 113 dakika gol yemedi.

18:45 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Haydar Yılmaz rekoru kırdı

Haydar Yılmaz rekoru kırdı

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta temsilcimiz Zonguldak Kömürspor’un rakibi Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz Türkiye’nin en uzun gol yememe rekorunu kırdı.

Zonguldak Kömrüspor-Vanspor maçında da 7-8 tane yüzde yüz gol pozisyonu kurtararak kalesini gole kapatan Haydar Yılmaz takımının pozisyona dahi girmeden maçı 1-0 kazanmasını sağlamıştı.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir ise maç sonunda Vanspor kalecisi Haydar’ı kutlamıştı.

Bin 113 dakika gol yemedi

Vanspor Kalecisi Haydar Yılmaz 11 Aralık 2022 tarihinde Vanspor’un Uşakspor’u 3-1 yendiği maçın ardından 15 Nisan 2023 tarihine oynananan ve 2-2 biten Ankara Demirspor maçı arasında oynanan 12 resmi lig maçında kalesinde gol görmedi.

t1.113 dakika kalesinde gol görmeyen Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz Türk futbolunun efsane kalecilerinden Şenol Güneş’in 1.112 dakikalık rekorunu da kırmış oldu.

İşte Haydar Yılmaz'ın gol yemediği maçlar

11 Aralık 2022: Vanspor-Uşakspor: 3-1


Balıkesirspor, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon, Adıyaman FK, Kırklarelispor, İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor.


15 Nisan 2023: Ankara Demirspor-Vanspor: 2-2


Vanspor gol yemediği maçlarda rakip kaleleri ise 18 kez havalandırmış.


Vanspor 31 hafta sonunda 63 puan ve averajla ligde 3’üncü sırada bulunuyor.

''Tebrik ederim''

Zonguldak Kömürspor Teknik Patronu Şenol Demir 1-0 Vanspor’un kazandığı maçın hemen ardından Vanspor kalecisi Haydar’ı performansından dolayı kutlamıştı.

İşte Şenol Demir’in o gün Haydar için söyledikleri: “7-1, 8-1 bitecek bir müsabakayı rakip ceza sahamıza girmeden yenildik. Uzun yıllardır böyle kaleci performansı görmedim. Penaltı çıkardı, şutları çıkardı, karşı karşıya çıkardı. Tek başına müsabakayı alan Haydar’ı tebrik ediyorum”




#Haydar Yılmaz
#Şenol Güneş
#rekor
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