Şenol Güneş, spor medyasındaki bazı yazar ve yorumcularla çevrim içi bir toplantı yaptı. Güneş, milli takım dışında Süper Lig gündemine dair de konuştu ve Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'ya dair bir anısını anlattı.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde #Atiba ile ilgili bilinmeyen transfer hikayesini anlattı 👀 pic.twitter.com/Gx57FvGL4t — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 1, 2020



