SÜPER LİG

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde transfere dair bilinmeyen bir olayı anlattı. Güneş'in sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Şenol Güneş, spor medyasındaki bazı yazar ve yorumcularla çevrim içi bir toplantı yaptı. Güneş, milli takım dışında Süper Lig gündemine dair de konuştu ve Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'ya dair bir anısını anlattı.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.