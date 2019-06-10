Şenol Güneş'ten İzlandalılara: Küçük ülkeler küçük işlerle uğraşır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesinde yaşadıkları rezalet hakkında konuştu. Güneş, yetkililere tepki gösterirken mücadeleyi kazanarak Türkiye'ye dönmek istediklerini ifade etti.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Futbol, dostluk, ırk, dil, din ayırmadan insanları birleştiren bir olgu. İzlanda, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında sempati toplantı. Her ülkenin olduğu gibi onların da büyük öyküleri vardı. 3 yıl önce buraya geldim. Stadyum aynı olabilir ama şehir değişmiş olabilir."
- -"Ama belli ki kafalar küçülmüş. Çok güzel bir ülke, insanları sıcak ve samimiydi. İzlanda'nın bende iyi izlenimleri var ama şimdi o izlenimler yok bende."
- -"Biz neyin peşindeyiz? İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan x-ray cihazına konulmaz. Pasaportu almış, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz?"
- -"Burası nüfus olarak küçük bir ülke. Ama biz buranın insani değerlerinin büyük olduğunu düşünüyorduk, küçültüyorsunuz. Ben sadece durum tespiti yapıyorum. Daha önce bize de Konya'da yapıldı diye söylenmiş, eğer yapıldıysa orada da terbiyesizlik yapılmıştır."
- -"Orada yapıldı diye burada yapıldıysa daha da çirkin. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, küçük işlerle uğraşmayız. 6.5 saat yol geldik, 2 saat de bekledik."
Şenol Güneş, İzlandalı basın mensuplarının gözünün içine bakarak havalimanında yaşanan rezalete tepki gösterdi: "1976'ta buraya gelmiştim. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş." pic.twitter.com/ERXDBF29TM
Şenol Güneş, İzlandalı basın mensuplarının gözünün içine bakarak havalimanında yaşanan rezalete tepki gösterdi: "1976'ta buraya gelmiştim. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş." pic.twitter.com/ERXDBF29TM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Haziran 2019
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