Şenol Güneş'ten İzlandalılara: Küçük ülkeler küçük işlerle uğraşır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynayacakları maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, yaşananların kasıtlı olduğunu savunurken 'Büyük ülkeler küçük işlerle uğraşmaz, küçük ülkelerde bunu yapar' ifadesini kullandı.