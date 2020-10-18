PTT 1.LİG

Sercan Yıldırım açıkladı: Futbola geri dönüyorum

Bursaspor altyapısından yetişen ve kariyerinde Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, futbola geri döneceğini açıkladı. 30 yaşındaki santrfor, devre arası döneminde transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.

Haber Merkezi Diğer
​Sercan Yıldırım, 2 kez Galatasaray ve 1 kez de Bursaspor'la şampiyonluk yaşadı.

​Sercan Yıldırım, 2 kez Galatasaray ve 1 kez de Bursaspor'la şampiyonluk yaşadı.

Son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan ve daha sonra katıldığı yarışma programıyla gündeme gelen Sercan Yıldırım, kariyeri hakkında konuştu. Futbola dönüş sinyali veren Yıldırım'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;


"Transfer olacaktım ama..."

  • "Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir."
"Bursaspor için her şeyi yapmaya hazırım"
  • "Bursaspor'un başarısında herkesin nasıl payı varsa, başarısızlıkta da herkesin payı vardır. Takımın biran önce Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Problemlerin tamamı maddi kaynaklı problemler. Ben Bursaspor'un bu zor günleri aşarak düzlüğe çıkacağına inanıyorum. Bursaspor için saha içerisinde ve saha dışarısında elimden geleni, maddi manevi yapmaya hazırım."

Bursaspor formasıyla toplamda çıktığı 175 maçta 38 gol atarken, 17 de asist yaptı.
Bursaspor formasıyla toplamda çıktığı 175 maçta 38 gol atarken, 17 de asist yaptı.

"Takımdaki genç futbolcular çok iyi"

  • "Bursaspor'da şu an genç oyuncular ön planda. Bu oyuncular gelecekte çok büyük işler başaracaklar. Şu anda da iyi oynuyorlar. Takım oyununu biraz daha geliştirilirse çok daha iyi skorlar gelecektir. Burak Kapacak ve Ali Akman ülkemizi A Milli Takım'da ve Avrupa'da temsil edebilecek isimler. İkisi de özel isimler. Önlerinde Enes Ünal gibi bir örnek var. İnşallah Bursa'yı bu isimler gelecekte başarı ile temsil ederler. Allah yollarını açık etsin."
"En iyi santrfor Falcao"
  • "Süper Lig'de en iyi santrfor sorusuna Burak Yılmaz cevabını vermek isterdim ama Fransa Ligi'ne gitti. Burak'ın oyun stilini çok beğeniyorum. Bu sebeple bu soruya Galatasaray forması giyen Radamel Falcao cevabını vermek istiyorum."

"Bambaşka bir kariyerim olabilirdi"


  • "Kariyerimin kırılma noktası Lokomotiv Moskova ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Bursaspor'a geri dönmem oldu. Rusya Ligi'nden Batı Avrupa takımlarına transfer olmam çok daha kolay olabilirdi. Galatasaray'ı tercih ettim. Şanssızlıklar yaşadım. Benim de hatalarım oldu. Genç yaşlarda bunları yaşadım. Bambaşka bir futbolculuk kariyerim olabilirdi."
Galatasaray'da 26 maça çıktı, 5 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'da 26 maça çıktı, 5 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

Bursasporlu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a: Başkan söylesene maçı nasıl sattın
Bursasporlu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a: Başkan söylesene maçı nasıl sattın

Bursasspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın formasını giyen Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski başkan Mesut Mestan'a yönelik iddialarda bulundu.Geçtiğimiz sezon sonunda Adana Demirspor ile oynanan play-off maçıyla alakalı açıklamalarda bulunan Özer Hurmacı, Mesut Mestan'a seslenerek, "Anlatsana kulübü nasıl nasıl sattın" ifadelerini kullandı."Özledik yalanlarını"İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Hurmacı, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adana Demirspor'a nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana hala sokağında gezebildiğim insanlar bilsin” ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki oyuncu kısa bir süre sonra yaptığı bu paylaşımı silerken, eski başkan Mesut Mestan'dan yanıt geldi."Özer Hurmacı ispat etsin"Özer Hurmacı'nın paylaşımına yanıt veren Mesut Mestan, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Mestan, "Özer Hurmacı'nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığı ile başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır ve her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir. Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü'nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı'nın hangi kulüpte forma giydiğinin hatırlamasını ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor'dan büyük değildir hem de hiç kimse" ifadelerini kullandı.Takım arkadaşlarının ihanetle suçladığı Özer Hurmacı'dan açıklama geldi

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.