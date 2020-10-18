Sercan Yıldırım açıkladı: Futbola geri dönüyorum

Son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan ve daha sonra katıldığı yarışma programıyla gündeme gelen Sercan Yıldırım, kariyeri hakkında konuştu. Futbola dönüş sinyali veren Yıldırım'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Transfer olacaktım ama..."

"Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir."

"Bursaspor'un başarısında herkesin nasıl payı varsa, başarısızlıkta da herkesin payı vardır. Takımın biran önce Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Problemlerin tamamı maddi kaynaklı problemler. Ben Bursaspor'un bu zor günleri aşarak düzlüğe çıkacağına inanıyorum. Bursaspor için saha içerisinde ve saha dışarısında elimden geleni, maddi manevi yapmaya hazırım."

"Bursaspor'da şu an genç oyuncular ön planda. Bu oyuncular gelecekte çok büyük işler başaracaklar. Şu anda da iyi oynuyorlar. Takım oyununu biraz daha geliştirilirse çok daha iyi skorlar gelecektir. Burak Kapacak ve Ali Akman ülkemizi A Milli Takım'da ve Avrupa'da temsil edebilecek isimler. İkisi de özel isimler. Önlerinde Enes Ünal gibi bir örnek var. İnşallah Bursa'yı bu isimler gelecekte başarı ile temsil ederler. Allah yollarını açık etsin."

"Süper Lig'de en iyi santrfor sorusuna Burak Yılmaz cevabını vermek isterdim ama Fransa Ligi'ne gitti. Burak'ın oyun stilini çok beğeniyorum. Bu sebeple bu soruya Galatasaray forması giyen Radamel Falcao cevabını vermek istiyorum."

"Bambaşka bir kariyerim olabilirdi"

"Kariyerimin kırılma noktası Lokomotiv Moskova ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Bursaspor'a geri dönmem oldu. Rusya Ligi'nden Batı Avrupa takımlarına transfer olmam çok daha kolay olabilirdi. Galatasaray'ı tercih ettim. Şanssızlıklar yaşadım. Benim de hatalarım oldu. Genç yaşlarda bunları yaşadım. Bambaşka bir futbolculuk kariyerim olabilirdi."