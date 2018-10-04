Serdar Ali Çelikler: Comolli'nin bu kulüpte yeri yok

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçtan sonra spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Damien Comolli hakkında sert eleştirilerde bulundu. Maç yazısında Fransız futbol adamını hedef alan Çelikler yazısında şunları söyledi;
- "Cocu sürekli deniyor. Araştırıyor. Uğraşıyor. Eleştirilecek bir sürü yanı olabilir. Ama bu takımın şu anki durumunun bir numaralı sorumlusu Comolli denen 6 yıl işsiz güçsüz kalmış, 1907’li dostları sayesinde Fenerbahçe’ye kapağı atmış arogan Fransızdır. Kazma Frey ile Çubuk Kraker Reyes; D sınıfı futbolcular. Jailson ise C sınıfı. Ayew ancak 2. yarıda oynadığı görevlerle oynarsa iş yapabilir. Baştan sona takım kurulumunu yanlış yapan, menajer tanımayan; hoca tercihinde yanlış yapan, Fabian bombası da Başkan tarafından engellenen Comolli’nin bu kulüpte yeri yoktur. İnadın adı sabır ya da vizyon olamaz.Cocu elinden geleni yapsa da kilitlenip paralize olabilen bir isim. Bu galibiyet yönetimi yanıltmasın. Bu takım bu kalitesi ile bu sene ilk 3’e giremez. Avrupa Ligi’nde de devam edemez. Cocu’yla da Başakşehir maçının ardından yolları ayırmak doğru olacaktır. Milli takım arasında bu kalibresi yetersiz takımı hiç olmazsa yüzde 10-15 daha iyi oynatabilecek bir hoca getirilmesinin doğru olacağı kanısındayım. Elbette bu isim 16 bin 92 kişiden biri değil de 4 bin 644 kişiden biri olan ex teknik direktörlerden biri olmamalıdır."
Yorum