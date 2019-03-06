Fenerbahçe’nin devre arasında Galatasaray’dan transfer ettiği milli futbolcu Serdar Aziz, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarı önünde çıktığı ilk maç olan Rizespor mücadelesinde gol atma başarısı gösteren Aziz, sarı-lacivertli kulüpte olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçe’ye hazır olmadan geldim, çok eksiğim vardı. Oynama sürecim bundan dolayı biraz uzadı. Çalışarak geldim tabii ama takım antrenmanlarıyla eş değer olmuyor. İlk maçıma da Kayserispor karşısında çıktım. Hazır olmadığım için de iyi oynadığım söylenemez. Taraftarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Fenerbahçe’ye karşı birçok kez bu müthiş atmosferde zor anlar yaşamıştım. Allah’ın izniyle bu formayı giymek nasip oldu ve taraftarımız karşısına çıktım, o müthiş atmosferi gördüm. Transfer olduktan sonra Göztepe maçında taraftar bizi Tolgay’la beraber bağrına bastı, tribünlere çağırdı, sevgi gösterilerinde bulundu. Bu sevginin karşılığını vermek gerekiyor. Tolgay da ben de bunun karşılığını yavaş yavaş vereceğiz. Ben de taraftarımızın karşısına çıktım. Müthiş bir atmosfer vardı. Golümü de attım. Gerçekten müthiş bir duygu. Eşim de golümden sonra ağladı, formayı da ona armağan ettim. Duygusal anlar yaşadık, zorlu süreçlerden geçtik ve sonunda mutlu olmayı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Kulübümüz adına bu zor günler geride kalacak ve güzel günler göreceğiz."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta gol atmanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Teşekkürler Büyük Fenerbahçe taraftarı. Bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğin karşılığını vermek için sahada tüm gücümle mücadele edeceğim. Serdar Aziz (@serdaraziz)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Mar, 2019, 11:09öö PST )



