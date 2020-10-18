Serdar Aziz'den hakem Atilla Karaoğlan'a sert sözler
Serdar Aziz'den hakem Atilla Karaoğlan'a sert sözler
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemi hakkında açıklamalarda bulundan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, açtı ağzını yumdu gözünü.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.
Serdar Aziz: Maçın berabere bitmesi için her şeyi yaptı
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında mücadelenin hakemi hakkında konuştu. Göztepe'nin penaltısının yanlış bir karar olduğunu ifade eden Aziz, maçın hakeminin karşılaşmanın berabere bitmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Serdar Aziz, şu ifadeleri kullandı:
"Kazandık ama hakem maçın önüne geçti. Maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda rakip kendini yere atıyor ve hakem VAR'a bile gitmedi. Hata yaptıysam kabul ederim ama o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hakem VAR'a bile gitmedi. Hakemin yönetiminden memnun değiliz."
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