​Serdar Aziz'den hakem Atilla Karaoğlan'a sert sözler

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.

Serdar Aziz: Maçın berabere bitmesi için her şeyi yaptı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında mücadelenin hakemi hakkında konuştu. Göztepe'nin penaltısının yanlış bir karar olduğunu ifade eden Aziz, maçın hakeminin karşılaşmanın berabere bitmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Serdar Aziz, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandık ama hakem maçın önüne geçti. Maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda rakip kendini yere atıyor ve hakem VAR'a bile gitmedi. Hata yaptıysam kabul ederim ama o pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hakem VAR'a bile gitmedi. Hakemin yönetiminden memnun değiliz."

Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi? Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar gündeme damga vurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin ilk yarısında her iki takım lehine de penaltı kararı verdi. İşte spor yorumcularının, penaltılarla ilgili yorumları:Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı yanlış kararNTV'de katıldığı yayında "Tuhaf bir hakem performansı" ifadelerini kullanan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu ve Fenerbahçe'nin attığı 2. gol de topun kornere değil 'out'a çıktığını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı yüzde 100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı" dedi.Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onunErman Toroğlu: Hakem maçlara tesir ediyorA Spor'da katıldığı programda hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış olduğunu ifade etti. Toroğlu, "Hakem maça tesir ediyor. Göztepe'nin kazandığı penaltı yüzde yüz penaltı değil. VAR neden çağırmıyorsun? Hakem orada aldanabilir. Neden orada VAR'da duruyorsunuz? Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıysa doğru karar" dedi.Selçuk Dereli: Top Sangare'den dışarı çıktıEski hakem Selçuk Dereli, mücadelenin kritik pozisyonları hakkında sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Dereli, "Ozan Tufan’ın ortasında Göztepeli oyuncunun eliyle oynadığı pozisyonda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru. Göztepe lehine verilen penaltı kararı son derece yanlış. Burada penaltı değil Göztepeli oyuncuya sarı kart ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilmeliydi. Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci golde karar korner değil kale vuruşu olmalıydı. Çünkü top Nazım Sangare’nin ayağına çarparak dışarı çıkıyor. Yanlış verilen kornerden top gitti gol oldu" ifadelerini kullandı.

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor Fenerbahçeli Ozan Tufan, milli maçlarda gösterdiği performansın ardından çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da adından söz ettirmeyi başardı.Sarı lacivertlilerin ataklarında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Pelkas'ın attığı golde yaptığı asistle arkadaşlarının takdirini kazandı.Ozan Tufan'ın 10 günde yaptıkları;4 maç2 gol1 asistAlmanya, Rusya, Sırbistan ve Göztepe maçlarıOzan Tufan ile ilgili paylaşımlar;Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı değişim tez konusu olur. (Böyle devam ederse) Gerçekten bravo.— Irmak Kazuk (@irmakkkazuk) October 18, 2020 Ozan uçuyor— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 18, 2020 Ozan Tufan içine Steven Gerrard kaçmış #GOZvFB— Fehmi Arabaci (@1907Fehmi) October 18, 2020 Fenerin en iyi oyuncusu ozan tufan ✍️— мeнмeт¹⁹⁰⁵ (@jamesmet7) October 18, 2020 Ozan Tufan izlerken mutluluk veriyor, ne kadar da yakıştın 10 numara ve 8 numara pozisyonuna. Ozan'ın ceza sahası içi ve etrafında olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Pelkas ritim tutturusa süerligte hatırı sayılır gol üretir. @Fenerbahce #Fenerbahce— Fatih Çardak (@fatihcardak_) October 18, 2020 Türk futbolunun yükselen değeri Ozan Tufan. Her geçen gün üzerine koyuyor. Rabbim nazarlardan korusun. 🧿— Ümit EVYAPAN (@umitevyapan) October 18, 2020 Ozan Tufan 30 milyon €.— Efe Bilgin (@efeblgn) October 18, 2020



