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Serdar Dursun: "Yedekte oturmak için gelmedim"

Fenerbahçe’nin Almanya Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt 98’den kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Topuk Yaylası Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki golcü, "Buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için gelmedim. Forma mücadelesi vereceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Serdar Dursun: Yedekte oturmak için gelmedim
Açıklamaların ardından basın mensuplarına poz verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda forma rekabetine hazır olduğunu söyledi.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampında basın toplantısı düzenleyen Serdar, uzun zamandır Fenerbahçe'de oynama hayali kurduğunu ve bunun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Sezona iyi başlayıp iyi bitirmek istediklerini dile getiren Serdar, "Rekabete hazırım. Fenerbahçe'de oynuyorsan, iyi oyuncularla oynuyorsundur. Ben buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak için değil. Forma mücadelesi vereceğim. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

"Çok fazla teklif aldım"

Fenerbahçeli olduğunu ve daha önce birçok maça geldiğini aktaran 29 yaşındaki golcü, şöyle devam etti:

  • "Fenerbahçe'de oynarsan taraftarların gol beklentisi normal. Takımı şampiyonluğa götürecek goller atman lazım. Ben de mücadele edeceğim ve çabalayacağım. Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Ocak ayından beri kontratsız oyuncuydum. Çok fazla teklif geldi. Bundesliga, La Liga, Serie A ve Türkiye'den teklifler aldım. Türkiye'den tekliflere pek sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca fikirler değişiyor. Buradan Ali Koç ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar ve saygı duydular. Gol olarak bir rakam vermek doğru değil. Her maç 11 başlamak ve gol atmak istiyorum ama bir rakam vermek doğru değil."

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"Bu camiada her zaman kazanman lazım"

Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira'ya karşı daha önce oynadığını ve gol attığını anlatan Serdar, "Hocayla ilgili ilk izlenimim, konuşmasının beni çok etkilemesiydi. Herkesin Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olması lazım. Bu camiada her zaman kazanman lazım. Takım beni çok iyi karşıladı. Çok iyi oyuncular ve karakterler var. Herkes forma savaşında elinden gelenin en iyisini yapıyor ve kendisini hocaya kanıtlamak istiyor. Hoca çok profesyonelce antrenman yaptırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"Kendimi ispatlarsam milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum"

Tecrübeli oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini Avrupa Şampiyonası'na götürmemesine ilişkin bir soruya, "Saygı duymak lazım. Hoca ne derse o. Benim tek yapacağım sahada çalışmak ve kendimi göstermek. Kendimi ispatlarsam, önümüzdeki dönemde milli takım kadrosunda olabileceğimi düşünüyorum" cevabını verdi.

"Mesut Özil tarihin en iyi 10 numaralarından biri"


Almanya'da futbolun, disiplin, taktik ve fizik açısından Türkiye'den farklı olduğunu aktaran Serdar, Mesut Özil'in önünde oynama fırsatına ilişkin soruya ise "Mesut, Almanya'da kendini kanıtlamış tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Mesut'la ilgili akıllara direkt asist gelir. Bencil bir oyuncu değil. Bazı oyuncuların göremediği yerleri görüyor. Forvet olarak kim oynarsa oynasın onunla daha fazla pozisyona girecek" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi

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