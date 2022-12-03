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Serdar Dursun'un penaltısı sosyal medyayı salladı

Dünya Kupası arası nedeniyle Fenerbahçe hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun fileleri havalandırırken, penaltı atışı sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe-Villarreal maçında Serdar Dursun'un kullandığı penaltı atışını haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Dursunun penaltısını izle: Fenerbahçe Villarreal maçına Serdar Dursunun penaltısı damga vurdu
Serdar Dursun'un gol sevinci

Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmişti ve takımlar da bu arayı hazırlık maçları yaparak geçiriyorlar. Bu kapsamda Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun'un ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasıyla birlikte, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Serdar Dursun'un attığı penaltı golü

Fakat Serdar Dursun'un penaltı atışını farklı bir tarzda kullanması sosyal medyada gündem oldu. Milli oyuncunun penaltı atışına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

Serdar Dursun ayrıca golden sonra, geçtiğimiz günlerde sakatlanan takım arkadaşı Joao Pedro'nun formasını gösterdi;
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