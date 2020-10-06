PTT 1.LİG

Serdar Özkan: İki gün önce bir takımla anlaştım ama Bursaspor ile bir yere varamadık

Bursaspor forması giyen Serdar Özkan, iki gün önce bir kulüple anlaşmaya vardığını fakat yeşil-beyazlılar ile yapılan görüşmede herhangi bir anlaşma yapılamadığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bursaspor'da Serdar Özkan, kadroda düşünülmüyordu.

Bursaspor'da Serdar Özkan, kadroda düşünülmüyordu.

Fotoğraf: IHA

Bursaspor’da kadroda düşünülmeyen Serdar Özkan, transfer süresinin dolmasıyla birlikte önemli bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, “İki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini” dedi.

Bursasporlu futbolcu Serdar Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya büyük harflerle; ‘Evet, herkes gelir gider kimse Bursaspor’dan büyük değildir. Öncelik bu kulübün menfaatidir’ yazdıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

  • “Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar”


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