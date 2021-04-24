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Spor Sergen Yalçın 4 hakem At dedi fakat Cüneyt Çakır kırmızı kart göstermedi
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Sergen Yalçın: 4. hakem 'At' dedi fakat Cüneyt Çakır kırmızı kart göstermedi

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a yüklendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın: 4. hakem At dedi fakat Cüneyt Çakır kırmızı kart göstermedi
Beşiktaş ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Ghezzal ve 13 ile 65. dakikalarda N'Koudou attı. Kayserispor'un tek golünü ise 6. dakikada Henrique kaydetti.

Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendi maçlarında hakemlerin rakip takıma kırmızı kart göstermediğini söyledi. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eksiklerimiz canımızı sıkıyor"

  • "Kazanıp motivasyon yakalamak bizim için çok değerliydi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İyi bir oyun ve iyi bir galibiyetti. Eksikler var. Eksiklerin olması canımızı sıkıyor. Atiba ve Welinton deniyor. Sezonu kapatan oyuncularımız var."

"Dördüncü hakem 'At' dedi ama Cüneyt Çakır atmadı"

  • "Bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan kırmızı kart vermiyorlar. Buradaki amaç nedir? Dördüncü hakem yanımızda 'İkinci sarıdan at' diyor. Biz bunu duyuyoruz. Fakat Cüneyt Çakır atmıyor. Buradaki amaç nedir? Pozisyonları koysunlar, baksınlar. Değilse, özür dileriz. Fakat bizim maçlarda kırmızı kartlar gösterilmiyor. Bunun amacı ne?"

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