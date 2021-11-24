Sergen Yalçın Ajax maçının sonunda onu işaret etti: "Bir an önce toparlanmalı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrasında konuştu. Yalçın, taraftarların kendilerine her şekilde destek olduğunu belirtirken onlara söz verdiklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın performansı hakkında da açık bir uyarıda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
- -"Bence iyi maç oldu, takım iyi mücadele etti. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte oyuncuların öz verili şekilde mücadele etmesi iyi. Oyunu ilk yarıda koparabilirdik ama pozisyonları gole çeviremedik. İyi bir takımla oynadık."
- -"1-2 pozisyon, %100'ün üstündeydi, kalemize gelenler gol oluyor, şanssızlık da vardı üstümüzde. Ligde ayağa kalkma zamanı artık. İnşallah bu hafta geri dönüşe başlarız."
- -"Teixeira'dan çok daha farklı beklentiler içinde olmalıyız, özel bir oyuncu. Uzun süre Çin'de oynadı, kolay değil. Onun da toparlanıp, oyunun içine girmesi lazım. Belki ligin ikinci yarısında performansını yakalayıp bize yardımcı olabilir."