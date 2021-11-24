Sergen Yalçın Ajax maçının sonunda onu işaret etti: "Bir an önce toparlanmalı" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın kaybettikleri için üzgün olduğunu söylerken futbolcuları hakkında da değerlendirmeler yaptı.

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