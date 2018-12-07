Sergen Yalçın: Ben olsam santra olurdu

Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, mücadelenin son dakikasında kaçan gol için 'ben olsam santra olurdu' ifadesini kullandı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Maçtan önce sorsanız, 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra diyemiyorum. Kazanacak pozisyonlar bulduk, 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Son dakikada akıllara zarar bir pozisyon var zaten. Takım çok iyi savunma yaptı, hiç net pozisyon vermedik. 4 tane net pozisyonumuz var, bizim kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımdan memnun olduğum için çok oyuncu değişikliği yapma ihtiyacı duymadım. Bir değişim içerisindeyiz. Daha fazla koşan, daha fazla mücadele eden bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Devre arasında 2-3 hamle yapmayı düşünüyoruz."