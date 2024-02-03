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Spor

Sergen Yalçın: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, "70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

21:50 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:51 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Sergen Yalçın
Teknik direktör Sergen Yalçın

Antalyaspor Süper Lig 24. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sergen Yalçın açıklamaları şöyle:
'Seyirci önünde kazanmak isterdik'

"Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var"


'70-75'ten sonra risk aldık'

"Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum"

'En iyi oyuncumuz gitti biliyorsunuz'

"Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. En iyi oyuncumuz gitti biliyorsunuz, İsrailli. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum. İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz"




#Antalyaspor
#Sergen Yalçın
#Fenerbahçe
36 dakika önce
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