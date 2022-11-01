Sergen Yalçın gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iftirasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara." ifadelerini kullandı.