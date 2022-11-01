Spor Sergen Yalçın gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı
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Sergen Yalçın gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı

Türk futbolunun efsane oyuncularından Sergen Yalçın, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'de gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı
Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, TV100'de katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Türkiye'de gördüğü en yetenekli yerli futbolcunun Fenerbahçeli Arda Güler olduğunu söyledi. Tecrübeli futbol adamı, genç oyuncunun kendisinden daha iyi olmasını dilediğini söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili söyledikleri;

  • "Arda Güler, gördüğüm en yetenekli yerli oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama Arda Güler farklı. Arda Güler yıldız futbolcu işte. Arda Güler, inşallah Sergen Yalçın'ı geçer."
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