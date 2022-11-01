Sergen Yalçın gördüğü en yetenekli yerli futbolcuyu açıkladı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, TV100'de katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yalçın, Türkiye'de gördüğü en yetenekli yerli futbolcunun Fenerbahçeli Arda Güler olduğunu söyledi. Tecrübeli futbol adamı, genç oyuncunun kendisinden daha iyi olmasını dilediğini söyledi.
İşte Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili söyledikleri;
- "Arda Güler, gördüğüm en yetenekli yerli oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama Arda Güler farklı. Arda Güler yıldız futbolcu işte. Arda Güler, inşallah Sergen Yalçın'ı geçer."
Dünya futbol tarihi yeni bir yıldız kazanıyor: Arda Güler
🗣 @omercelikbasli#Fenerbahçe #ArdaGüler pic.twitter.com/8bYlVp6Kjs
Dünya futbol tarihi yeni bir yıldız kazanıyor: Arda Güler