Sergen Yalçın ilgilendikleri dünya yıldızını açıkladı

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde 6-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hem oyun hem de skor olarak iyi işler yapıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Skor biraz fantastik oldu. Bu süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün çok iştahlıydık, önde baskı yapıp rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Kaptığımız toplarla net sonuçlar yakaladık. Oynayanlar ve sonradan giren oyuncular doğru şeyler yaptılar, bize de iyi bir maç izlettiler. Biz de kenarda zevk aldık oyundan. Hem oyundan hem skordan hem de oyuncuların istek ve arzusundan memnunum” ifadelerini kullandı.

“Mandzukic’le ilgileniyoruz”

“Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. O yüzden ‘şu gitsin, bu gelsin’ demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Transfer başka bir konu. Geniş bir kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic’le ilgileniyoruz ama şartlar uygun olursa olabilir. Henüz elimizde net bir şey yok”

“Arkadaşlık iyi olunca, savunma da iyi oluyor

“Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz, takım savunmasını geliştiriyoruz, oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık, birlik ve beraberlik iyi olursa savunma da iyi olur. Her geçen gün takım olma konusunda iyi adımlar attığımızı düşünüyoruz. Oyuncular birbirine bağlı oynuyorlar. Futbol çok zor bir oyun değil, çok da irdelememek lazım bu oyunu. ‘Toplu hücum yap, toplu savunma yap’ sözü belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama futbolda ne değişirse değişsin, benim bu söylediğim değişmez”