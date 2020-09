Sergen Yalçın'dan müjdeli haber: Geri döndü

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda dün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenen Beşiktaş, Süper Lig'e döndü. Siyah-beyazlılar bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ın Rio Ave'ye elenmesi tepki çekti: Böyle rotasyon olmaz Tecrübeli futbol yorumcusu Ömer Üründül, TRT Spor ekranlarında Beşiktaş'ın Rio Ave maçına rotasyonlu kadroyla çıkmasını eleştirdi.Siyah beyazlıların yeni transferi Mensah'ın neden sonradan oyuna girdiğini sorgulayan Üründül, bir sonraki maçta Milan'la karşılaşılacak olması sebebiyle böyle bir tercihin yapılmaması gerektiğini söyledi.Ömer Üründül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;Beşiktaş maçı kazanmak için sahaya çıkan bir tertipte değildi. Kimse kusura bakmasın. Rio Ave gibi bir takım 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tuttu. Mensah niye sonradan oyuna giriyor? Biz ülke puanında çok zor durumdayız. Böyle rotasyon olmaz. Zaten Milan ile oynayacağız düşüncesiyle böyle olmaz. Ben ülke puanına bakıyorum"

Sergen Yalçın takımın başına döndü





Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Trabzonspor karşılaşmasından önce yakalandığı koronavirüsü atlatan teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında ilk kez idmana çıktı.

Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. İdman, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, yeniden sahada. 🖤 pic.twitter.com/AjMDXaJ4hM — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 25, 2020

