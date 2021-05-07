Sergen Yalçın oyuncularını motive ediyor: Hak ettiğiniz kupayı alın

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, bitime 3 hafta kala elinde bulundurduğu büyük avantajı korumak istiyor. Yarın Türk Telekom Stadı’nda belki de şampiyonu belli edecek olan Galatasaray derbisine çıkacak olan siyah-beyazlıların bir kulağı da Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de olacak. Kartal derbiden puan alır, Fenerbahçe ise Ankara’da kaybederse siyah-beyazlılar 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

"Kupayı alın"

Maça final havasıyla bakan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını da bu yönde motive ediyor. Sezon boyunca çok iyi bir mücadele verdiklerini ve şampiyonluğu hak ettiklerini takıma anlatan başarılı çalıştırıcının, “Bu sezon şampiyonluk sizlerin hakkı. Gösterdiğiniz özveri ve ortaya koyduğunuz karakter ile müthiş bir sezon geçirdiniz. Şimdi derbide de aynı performansı ortaya koyun ve hak ettiğiniz şampiyonluk kupasını alın” dediği öğrenildi.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu sezon oyuncuların bireysel performansını yukarı çıkarması, takım oyununu muazzam hale getirmesi ve maç içerisindeki taktik başarısının yanı sıra motivasyon yönü de dikkat çekiyor.

SPOR Süper Lig'de kritik hafta: Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir

Sımsıkı sarıl Beşiktaş'a 🖤#ArmandaSaklı pic.twitter.com/PUxsXGaJcf — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2021



