​Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: Başka bir teknik adamla görüştüler

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş ile çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından, siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.
"Başka teknik adamla görüştüler"
Beyaz TV'den Sinan Engin'e konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Şampiyon hoca ile konuştuklarını anlatan Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı:
- "Bu yönetimin bana yaptıklarını sen de biliyorsun. Ben bu sezon başı taraftar için imza attım. Ben Beşiktaş'ın Teknik Direktörüyüm. Lizbon deplasmanı. Gidiyorlar başka teknik direktörle (Bruno Pinheiro) görüşüyorlar. Beşiktaş Yönetimi altımı oydu. Ben bu sezon taraftar olmasa imza atmazdım. 1.5 ay beni aramadılar bile beni. Ahmet Nur Çebi iyi insan. Sorunum yok ama onu yanlış yönlendiren insanlar var."
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı👇pic.twitter.com/lLdnnbtOGY
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı👇pic.twitter.com/lLdnnbtOGY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2021