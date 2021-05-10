Sergen Yalçın: Siz şampiyon yapacaksınız

Kazanması halinde şampiyon olma ihtimalini yüzde 90 seviyelerine getireceği derbi maçta Galatasaray’a 3-1 yenilen lider Beşiktaş, yine de son iki maça avantajlı giriyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında tutuk ve maçın büyük bölümünde panik bir oyun sergilerken, gol pozisyonuna girmekte oldukça zorlandığı bir derbi yaşadı. Galatasaray’ın baskılı ve sert markajına, takım olarak çok fazla cevap veremeyen Beşiktaş, özellikle savunmada yaptığı hatalarla derbiyi kaybetti ve Süper Lig’de sezonun bitimine iki maç kala Galatasaray’ı yarışa tekrar ortak etti.

Beşiktaş yönetimi ise maçı değerlendirirken, yenilmelerine rağmen şampiyonluğu kaybedeceklerini hiçbir şekilde düşünmediklerini ve 16. zafere sonuna kadar inandıklarını vurguladı. Galatasaray mağlubiyetiyle sadece büyük bir avantajı yitirdiklerini belirten yöneticiler “Son iki maçı kazanarak şampiyon olacağız” diyerek camiadaki şampiyonluk inancını dile getirdi.

REKLAM

Beşiktaş'a 4 puan yetiyor

Derbinin ardından iyi oynamadıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da soyunma odasında takıma bir konuşma yaptı. Bazen böyle maçların olabileceğini belirten başarılı çalıştırıcının “Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu takımı buraya kadar sizler getirdiniz. Bundan sonra da siz şampiyon yapacaksınız. Moralinizi bozmayın. Kafanızı kaldırın. Kaybettik ama her şeye rağmen avantaj bizde. Önümüzdeki hafta ligi şampiyon olarak bitireceğiz” dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Galatasaray’a yenilmesine rağmen liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluğun bir numaralı adayı konumunda. Kalan iki maçta alacağı 4 puan siyah-beyazlı takıma 16. şampiyonluğu kutlaması için yetecek. Derbi mağlubiyetiyle rakibine karşı çok önemli bir avantajı da kaybeden Beşiktaş, 3-1’lik skorla ikili averajın eşitlenmesine sebep oldu. İkili averajın ortadan kalkmasıyla puan eşitliği halinde genel averaja bakılacağı için Beşiktaş, Galatasaray’dan 6’lık bir averaj fazlasına sahip. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’den de 2 puan önde ve ikili averajda rakibine üstünlük sağlamış durumda. Kalan haftalarda sarı-lacivertli takım, Beşiktaş’ın puan kaybetmesini bekleyecek.

SPOR Galatasaray derbiyi kazandı: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

SPOR Derbide ortalık karıştı, Sergen Yalçın çılgına döndü: "Terbiyesiz herifler!"



