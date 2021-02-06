Spor Sergen Yalçından futbolculara Daha önce yaptık yine yaparız
SÜPER LİG

Sergen Yalçın'dan futbolculara: Daha önce yaptık yine yaparız

Beşiktaş, gözünü önünde oynayacağı 5 maça dikti. Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara kadar kayıp istemeyen Sergen Yalçın futbolcularına, “Size güveniyorum. Yeni seri yaparak, son periyoda iddialı gireceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın oyuncularıyla toplantı yaptı.
Sergen Yalçın oyuncularıyla toplantı yaptı.

Süper Lig’de liderliği Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, önümüzdeki haftalarda yakalayacağı ivme ile koltuğu geri almak istiyor.

Antalyaspor beraberliği sonrası camiaya “Yeniden toparlanacağız, savaşımız yeni başlıyor” mesajı veren teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını da bu yönde motive ediyor. Siyah-beyazlılar ilk olarak yarın evinde oynayacağı Konyaspor maçında 3 puan alarak seriye başlamak istiyor. Ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Beşiktaş, evinde Denizlispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor maçları bekliyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Gaziantep FK ile evinde oynayacak.

Bu maçlardan 15 puan çıkarmayı hedefleyen Beşiktaş, ardından zorlu periyoda girecek. Sergen Yalçın, 30. haftada oynayacakları Başakşehir maçına kadar kayıp istemiyor.

"Karamsar olmayın"

Yarın oynayacak Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta futbolcularıyla görüşen Yalçın’ın, “Geride kalan 2 maçı unutun. Şimdi önümüzde yeni bir serüven var. Derbiler başlamadan önce kendimizi toparlamalıyız. Daha önce yaptık, yine yaparız. Size güveniyorum. Kayıplara rağmen en iyi futbolu biz oynuyoruz. En iyi mücadeleyi biz veriyoruz. O yüzden karamsar olmayın. Yeni seri yaparak, son periyoda iddialı gireceğiz” dediği öğrenildi.

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