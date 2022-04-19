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Spor Sergen Yalçından Galatasaray açıklaması Neden olmasın?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması: Neden olmasın?

Teknik direktör Sergen Yalçın, "Galatasaray'ı çalıştırır mısın?" sorusuna "Teklif gelirse neden olmasın" karşılığını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Sergen Yalçından Galatasaray açıklaması: Neden olmasın?
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Yeni sezonda Torrent ile yolların ayrılması beklenen Galatasaray'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın iddiaları gündeme geldi.

Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adamın da sarı-kırmızılı takımı çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

"Teklif gelirse çalıştırırım"

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'la telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıdağ, "Galatasaray'ı Sergen Hoca'ya sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın 'Dört Büyükler'de oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.

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