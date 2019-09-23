Sergen Yalçın'dan Levent Şahin'e cevap: Keşke 15 dakika uzatılsaydı
SÜPER LİG

Sergen Yalçın'dan Levent Şahin'e cevap: Keşke 15 dakika uzatılsaydı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin’in 'maç az uzatıldı' tepkisine, "Keşke 10-15 dakika uzatılsaydı. Oyunun uzatılmasının onların lehine olacağını düşünmüyorum. Çünkü 1-1'den sonra oyun zaten bize dönmüştü" cevabını verdi.

Haber Merkezi IHA
Sergen Yalçın ile Levent Şahin, maç öncesi basın mensuplarına birlikte poz verdiler.

Sergen Yalçın ile Levent Şahin, maç öncesi basın mensuplarına birlikte poz verdiler.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 5. hafta maçında 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası, "Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu" dedi.

Maçı değerlendiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili öncelikle seyir zevki olan bir maçtı, son dakikada gelen gol bize bir puan kazandırdı. Oyunda kalmamız çok önemliydi. İlk 25 dakika biz iyiydik ondan sonra yediğimiz golle bocaladık. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Rakibe çok pozisyon verdik. Oyunu önde kabul ettik, pozisyon vermemiz normaldir. Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu. Oyuncularımı kutluyorum. Bifouma çok hızlı bir oyuncu, yokluğu bizi çok etkiledi. Fofana sadece 2 gün antrenman yaptı. Onun için oynatmadık sakatlanmasın diye. Sıkıntımız çok geniş bir kadromuz yok. Sezon başında UEFA Avrupa kupasında sert maçlar oynadık. Bu sakatlıklarda buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Guilherme kanatta oynaması ise burada iki maçtır çok iyi oynuyor” diye konuştu.

  • Levent Şahin’in 'maç az uzatıldı' tepkisine ise Sergen Yalçın, "Keşke 10-15 dakika uzatılsaydı" cevabını verdi.

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